Lukašenko kõrvaldab järjepanu konkurente. Mullune presidendikandidaat mõisteti 14 aastaks vangi

Valgevene ülemkohtu kohtunik Igor Ljubovitski mõistis endise Belgazprombanki juhi süüdi rahapesus ja altkäemaksu võtmises. Mehe esindajad on kogu juurdluse vältel kinnitanud, et tegemist on võimude poolt väljamõeldud süüdistustega, mille taga on eelkõige Babariko poliitilised ambitsioonid.