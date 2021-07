6 põhjust, miks minna suvel laagrisse

Tahad arendada iseseisvust ja julgust?

Laager on selleks täpselt õige koht! Laagris ei ole su vanemad kõrval, et öelda, mida ja millal teha tuleks – sa saad seda ise otsustada! Muidugi on laagris teatavad reeglid ja ajakava, kuid sul on oluliselt suurem vastutus iseenda eest. Laagrikasvatajad aitavad ja toetavad sind alati, seega keskkond vastutuse võtmiseks on kindlasti ka turvaline. Erinevate tegevuste kaudu on sul võimalik ka julgust juurde saada, kui avaldad oma arvamust, pakud välja ideid tegevusteks või viid neid ise läbi, osaled näiteks talendi-show'l ja demonstreerid oma tugevusi ning arendad hoopis esinemisjulgust. Võimalusi on lõputult!

Tahad leida uusi sõpru?

Laagrisse tuleb kokku palju erinevaid sinu vanuses noori, kellel on sinuga tõenäoliselt sarnased mured ja rõõmud. Tihti leitakse laagrist omale väga häid sõpru, kellega hoitakse ka pärast laagrit kontakti ja hakatakse aastast aastasse koos laagris käima. Kui oled laagris esimest korda, võib uute sõprade leidmine tunduda paras väljakutse – miks leida uusi, kui sul on juba sõbrad olemas? Sõpru ei ole kunagi küllalt! Laagrikasvatajad korraldavad tegevusi, mis aitavad sul oma kaaslastega paremini tuttavaks saada, leida ühiseid huvisid ning veeta arendavalt aega toredate ja põnevate inimestega. Kindlasti areneb laagri kaudu sinu oskus arvestada kaaslastega ning arendada sallivust – kõik ei ole ühesugused ja see on okei!