Robert Johanson rattaspordist: mida kiiremini sõita tahad, seda rohkem riske juurde tuleb

Mäestlaskumise suurim väljakutse on ilmselt enda hirmudest üle olla ja mitte kartma hakata. See spordiala võiks sobida kõigile, sest tegelikult neid radu tehakse väga palju erinevate tasemetega sõitjatele. Nii lastele, niisama harrastajatele kui ka edasijõudnud sõitjatele. Kindlasti soovitaks kõigil seda proovida. Eestis on hetkel kaks kohta – Kiviõli seiklusturismi keskus ja Munakas, kus on olemas kergemad mäestlaskumise rajad kõigile koos rattarendiga. Seega kui vähegi võimalik, siis soovitan minna kõigil proovima.

Eks see ole jah üsna ekstreemne ja ohtlik spordiala, kus kukkumised ei pruugi just kõige kergemad olla ning vigastused on väga lihtsad tekkima. See on ka spordiala, kus ma võin omast kogemusest öelda, et kukkudes õpib kõige paremini ja neid kukkumisi on ette tulnud ikka kuhjaga. Sellise spordiala puhul ei ole otseselt võimalik riske maandada, pigem – mida kiiremini sõita tahad, seda rohkem riske juurde tuleb. Enda turvalisuse jaoks on muidugi spetsiaalne sõiduvarustus ja kaitsmed. Full face-kiiver ehk lõuakaitsmega kiiver on must be ja kindlasti ka kerekaitse, põlvekaitsmed ja küünarnukikaitsmed.