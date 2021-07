Leedu peaminister: vajame rändekriisi tõttu kiiresti toetust. Valvame siin kogu EL-i välispiiri

“Meile on juba saabunud abiväed Frontexist, aga muidugi on meil veel abi vaja. Üha tõsisemaks muutuvas olukorras jääb meil puudu töökätest kasvõi asüülitaotluste läbivaatamisel, aga ka tehniliste lahenduste väljatöötamisel,” lisas peaminister koos Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga piiril valitseva olukorraga tutvumas käies, vahendab Leedu Delfi.

Leedu peaministri sõnu kinnitas ka Michel: “Leedu piir on Euroopa piir. Seepärast on väga oluline, et me kõik saame aru, mida on vaja teha ja veelgi enam, mida saame meie EL-i poolt Leedu abistamiseks teha.”