VIDEO | Lubadeta mootorrattur põgenes politsei eest 230 km/h, kaks nädalat hiljem sõitis vastu tänavaposti

"See juht on saanud kätte oma õppetunni nii süütegude eest ette nähtava karistuse, varalise kui ka tervisekahju näol. Kogu see lugu on ilmekas näide sellest, et kiirusepiirangud on kehtestatud põhjusega ning kõike ei tasu omal nahal järele proovida," ütles Annuka.