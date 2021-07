Britid kavatsevad tulevikus saata kõik ebaseaduslikult riiki saabuvad põgenikud kuni neljaks aastaks vangi

Briti siseministeerium teatas mõned päevad tagasi, et inimsmugeldajaid ning väikestel alustel riiki purjetavaid migrante ootavad edaspidi karmimad vanglakaristused.

Seaduseelnõu läbib täna Briti parlamendi alamkojas esimest lugemist, kuid on juba tekitanud terves riigis palju vastukaja.

Algatatud seadusemuudatus tähendaks sisuliselt seda, et ebaseaduslikult Suurbritanniasse sisenemine tooks endaga kaasa varasema kuue kuu asemel kuni nelja-aastase vabadusekaotuse. Inimsmugeldajatele võiks uue seaduse järgi nõuda aga kuni eluaegset vangalakaristust praeguse 14 aasta asemel, kirjutab Briti päevaleht Metro.

Siseminister Priti Pateli sõnul on muudatuste taga vaid soov parandada praegust selgelt mitte-toimivat süsteemi, kus Suurbritannia on üks peamisi põgenike sihtriike Euroopas. “Meie uus immigratsiooniseadus on karm, aga õiglane.”