VIDEO | Gruusias pole LGBTQ kogukonnale kohta: Thbilisis põletati vikerkaarelipp, mitukümmend inimest on haiglas

Aktivistid olid Thbilisis organiseerinud 5-päevase Pride-ürituse, kuid eilsete sündmuste valguses otsustati see inimeste ohutuse huvides ära jätta.

“Me ei saa inimeludega riskida ja minna tänavatele, mis on vägivaldseid ründajaid täis,” ütlesid Thibili Pride esindajad oma avalduses. Lisaks olid nad pettunud võimude tegutsemises: “Nad mitte ainult ei suutnud tagada meile turvalist keskkonda, vaid tegutsesid lausa aktiivselt meie ja kogunemisvabaduse vastu.”

Gruusia peaminister Irakli Garibašvili hindas LGBTQ kogukonna poolt kavandatud marsi toimumist edasiste pingete kogunedes ebamõistlikuks, öeldes, et see tekitab avalikku vastukaja ja pole enamike Gruusia inimeste jaoks vastuvõetav. Aktivistid süüdistasid Garibašvilit seejärel enda vastaste julgustamises ja toetamises.

President Salome Zurabišvili külastas peale intsidenti Thbilisi haiglat, kus ta kohtus rünnakute käigus vigastada saanud ajakirjanikega. Tema sõnul on vägivald nii LGBTQ kogukonna kui ajakirjanike vastu lubamatu. “See on vastuvõetamatu. Mõistan hukka täna aset leidnud sündmused ja mis tahes kujul või vormis vägivalla avaldumise. Inimeste tagakiusamise nende maailmavaate või soolise identiteedi järgi,” ütles Zurabišvili.

“See pole Gruusia, mida ma tean. Need pole Gruusia traditsioonid, ega tõekspidamised. See pole tulevik, mida me oma riigile tahame.”