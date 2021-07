Iisrael teatas Pfizeri vaktsiini efektiivsuse langusest

Iisrael teatas esmaspäeval, et Pfizer/BioNTech COVID-19 vaktsiini efektiivsus nakatumise ärahoidmisel on vähenenud, kuid endiselt hoiab see ära tõsisemad haigusjuhtumid.

Efektiivsuse langust võib Iisraelis väidetavalt seostada deltatüve laiema leviku ja piirangute vähenemisega.

Terviseminister ütles eilses sõnavõtus, et alates 6.juunist on vaktsiini efektiivsus nakatumisel ja kergemate haigustunnuste avaldumisel langenud 64%-ni. Samas on see raskemate juhtude ärahoidmisel endiselt 93%-lise efektiivsusega.”

Minister ei öelnud, millised olid varasemad numbrid ega andnud ka täiendavaid selgitusi. Maikuus on sama ministeerium avaldanud raporti, mille järgi kaks doosi Pfizeri vaktsiini tagasid 95%-lise efektiivsuse raskemate haigusjuhtude vältimiseks, kirjutab BBC.

Pfizeri esindaja ei soovinud Iisraeli väljaütlemisi kommenteerida, kuid viitas teadustöödele, mis on seni näidanud vaktsiini efektiivsust kõikidele mutatsioonidele, sh hetkel laialt levivale deltatüvele.

Umbes 60% Iisareli 9,3 miljonist elanikust on saanud vähemalt ühe doosi Pfizeri vaktsiini. Tänu kiirele vaktsineerimiskampaaniale oli riik üks esimesi, kes sai piiranguid muretult vähendama hakata.

Deltatüve levikuga on nakatumine riigis aga taas tõusuteel. Pühapäeval tuvastati Iisraelis 343 uut koroonapositiivset, haiglaravi vajas 35 inimest.

Ekspertide hinnangul on siiski ebatõenäoline, et riik eelmise aastaga võrdsesse kriisi langeks ja praegu on võimalik jätkata normaalse, ilma piiranguteta eluga. Tõsta tuleb vaid vaktsiinide kättesaadavust ja kindlasti testida välismaalt saabuvaid kodanikke.