Vene riigiduuma spiiker: Putin peab püsima võimul nii kaua kui võimalik

Volodin märkis, et president Vladimir Putini juhtimisel muutub Venemaa "veelgi võimsamaks". "Tuleb teha kõik, et ta püsiks võimul nii kaua kui võimalik," kuulutas riigiduuma spiiker ajakirjanikele.

"Täna pole maailmas ühtegi Putinist tugevamat poliitikut. Ta teeb riigi heaks palju ja vaevalt keegi saab olla temast tõhusam president," leidis poliitik. "Minu soov on, et ta püsiks võimul nii kaua kui võimalik. Me peame hoidma neid, kes kaitsevad meie riiki," rõhutas Volodin.