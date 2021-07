Tartus kõndis öösel keset sõiduteed väike laps. Kulus tükk aega, et lähedased kadumist märkaks

"Ei ühtki murekõnet, et kuskilt mõni laps kaotsis oleks. Ei ühtki lähedast silmapiiril, kes last taga otsiks. Ka laps ise ei rääkinud ühtki sõna," kirjeldatakse sotsiaalmeedias. Politseiautos vaadati multifilmi ning oodati, et keegi helistaks numbril 112. Ei midagi.

Ühel hetkel võeti ette teekond lastehaigla suunas, et väike poiss saaks turvaliselt ööd veetma jääda. Poolteist tundi hiljem tuli ka kauaoodatud hädaabikõne, kus teatati, et ühest hoovist on 3-aastane poiss kaduma läinud. Selgus, et laps oli värava lahti teinud ja kodust oma kaks kilomeetrit edasi kõndinud.