PPA lähetab illegaalidega kimpus Leetu appi kümneliikmelise politseiüksuse

"Leedu abistamine on osa Eesti-Leedu kahepoolsest koostöö kokkuleppest. Toetame Leedut kriisi lahendamisel, kuid iga selline operatsioon annab ka meie inimestele väärtuslikku kogemust. Vähetähtis pole ka panus üldisesse rahvusvahelisse koostöösse, et kui abi peaks vajama Eesti, on ka meil liitlasi, kes keerulises olukorras toetavad," ütles Belitšev. Kuigi rändesurve Eestile ei ole praegu kõrge, on PPA oma kriisiplaanides paika pannud ja ka läbi harjutanud massilise ebaseadusliku rändega seotud protseduurid. "Teeme juuli ja augusti jooksul ka täiendavaid õppusi-harjutusi, erinevate rändega seotud stsenaariumitega," lisas ta.