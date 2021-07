PPA lähetab illegaalidega kimpus Leetu appi kümneliikmelise politseiüksuse

PPA-l tuleb migrantide seast eristada varjupaigataotlejad ning neist omakorda tuvastada need, kes rahvusvahelist kaitset ka vajavad. "Ülejäänud inimeste osas tuleb alustada väljasaatmist, mis eeldab kokkuleppeid päritoluriigiga, inimestel on vaja reisidokumente jne ning ka Leedu kogemusest näeme, kui keeruline see protsess on. Seega on igal juhul mõistlik, et Eesti abistab Leedut ja ka teisi migratsioonisurve alla sattunud Euroopa riike ning teeks enda poolt kõik, et ebaseaduslikult rändest põhjustatud kriis ei laieneks," lisas Belitšev.