FOTOD | Peagi ei tunne peatänavat äragi: Haapsalus algas teeremont, varsti läheb puulangetuseks

Linnapea Urmas Sukles rääkis eile Delfile, et puudel on vanust 50-60 aastat ning need on kohati haiged. Suklese sõnul on nurisejaid, kuid valdavalt mõistavad kohalikud teeremondi ja puude mahavõtmise vajadust. "Nurisejad on vähemuses ja see tuleb nende suust, kes ise ei ela Haapsalus," väitis linnapea.