Terviseameti külmlaos olid lisaks teistele ravimitele-vaktsiinidele vastsündinute tuberkuloosivaktsiinid. Neid vaktsiine manustatakse sünnitusmajades.

“Sünnitusosakondadega suheldes oleme kaardistanud, et teatav varu on vaktsineerijatel olemas, samuti on väike kogus kõlblikku vaktsiini terviseametil,” teatas terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas.