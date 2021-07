Kas teadsid? Mis ühendab Mari Jürjensit ja Kõrsikuid?

See on sündmus, mis täidab ka kõige suuremas muusikajanus inimeste hingekarikad, sest ühe õhtu jooksul saab osa justkui kahest eraldi kontserdist – kui Mari tuleb lavale kell 19, siis Kõrsikud lasevad oma häälepaelad valla kaks tundi hiljem, kell 21. Pettuma ei pea aga needki agarad, kes püüdsid juba vaimusilmas ette kujutada, kuidas võiksid esmapilgul võrdlemisi erinevate muusikute hääled kokku sobida. Saladuskatte all võime nimelt öelda, et helikunstnikel on siiski plaanis ka koos lavalaudu jagada.

Peale selle, et kontserdil tulevad esitusele muusikute kaunimad palad, on püütud lahendus leida vabaõhuüritustele omastele murekohtadele. Nimelt – selleks et iga kontserdikülastaja elamus oleks täielik ja ei peaks parema vaate nimel tormi jooksma ning trügima, on kõik kohad seljatugedega ja nummerdatud ning nähtavus istekohast sõltumata suurepärane. Muretsema ei pea ka Eesti suveõhtute juurde kuuluvate kutsumata külaliste, sääskede pärast. Selleks on kontserdialal kasutusel spetsiaalne sääsekogumise süsteem, mis tagab 90% ulatuses sääsevaba elamuse. Iga eestlase unistus, kas pole?

Piki kontsert oma suvistesse reisiplaanidesse

Kiidjärve jääb sinu kodukandist liiga kaugele? Pole probleemi! Sel suvel, kui seikleme ikka rohkem kodumaal kui võõrsil, on eriti hea ühendada kontsert oma suvise väljasõiduga. Seda enam, et Tartust 40 ja Põlvast 14 kilomeetri kaugusele jääva Kiidjärve ümbruses on näha, teha ja kogeda oi kui palju.

Meelepärast leiab ümbruskonnast nii aktiivseid väljakutseid, kultuuri kui ka elamusi otsiv puhkaja. Näiteks kohe mõisapargi kõrval asub populaarne supluskoht. Kõigi matkasellide rõõmuks algab Kiidjärve külastuskeskuse juurest 11,8 kilomeetri pikkune matkarada. Üks ilusamaid looduslikke vaatamisväärsusi – Taevaskoja – jääb samuti ainult viie kilomeetri kaugusele. Ja kui juba soovituste jagamiseks läks, siis kaugele ei jää ka Sillapää loss, maanteemuuseum ja Mooste mõis. Loetelu võiks muuseas jätkuda ...

Mis siis muud kui kohtumiseni Kiidjärvel!