Jüri Ratas proovis värvata võimalikku presidendiks kandideerijat, ent sai eitava vastuse

Jüri Ratas, te olevat püüdnud eelmisel nädalal veenda ühte võimalikku presidendikandidaati. Vastab see tõele?

Konsultatsioone on olnud erinevaid, aga Jüri Ratas ei vea presidendiotsinguid. On väga positiivne, et peaminister sellega tegeleb.

Kas vastab tõele, et see inimene ütles teile ei? Miks ta keeldus?

Ma ei tea praegu, kellest te räägite.

Kas see tähendab, et mitu inimest on teile ei öelnud?

See on kurb, et meil ei ole täna kandidaati. Oleks hea kogu ühiskonnale, kui debatt juba käiks. See näitab veelkord, et vajame presidendivalimiste süsteemi muutust. Keskerakond on pikalt presidendi otsevalimisi toetanud, see oleks mõistlik lahendus.

Kes on järgmine inimene nimekirjas, kelle poole pöördute?

Ma arvan, et me pole täna olukorras, kus saaks sellistele küsimustele vastata. Arutelud käivad.

Kas te olete Reformierakonnaga eelnevalt kokku leppinud need inimesed, kelle poole ettepanekuga pöördutakse?

Pingutame selle nimel, et 30. augustil saaks president valitud. See on riigikogu ülesanne ning selle tõttu ka minu kui riigikogu esimehe ülesanne. Paralleelselt konsulteerime ka kohalike omavalitsustega.