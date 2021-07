Märtsis Võhmas lapsi pussitanud naine sai oma tegudest aru

Tänaseks on politsei selle kriminaalasja kohtueelse menetluse läbi viinud. "Uurimise käigus tehti kohtupsühhiaatriline ekspertiis, millest selgus, et kahtlustatav sai aru oma tegude iseloomust ja nende keelatusest," teatas Lõuna prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius. See tähendab, et ta on süüdiv. Prokuratuur kriminaalasja materjale kohtusse saatmiseks ette, pole aga täpselt veel teada, millal asi kohtusse jõuab.