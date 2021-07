Taliban: edaspidi käsitleme võõrvägesid okupantidena

“Kõiki väeosi, kes jäävad Afganistani peale NATO seatud lõpptähtaega septembris, kavatseme me käsitleda okupantidena,” kinnitas Talibani esindaja BBC-le.

Seisukoht avaldati, kui tuli võimalik teade selle kohta, et kuni 1000 peamiselt USA sõjaväelastest koosnevat väeosa võivad Afganistani jääda isegi peale missiooni ametlikku lõppu. Lääne väitel on selle taga soov kaitsta diplomaatilisi esindusi ja Kabuli rahvusvahelist lennujaama.

Kuigi NATO kahe aastakümne pikkune missioon Afganistanis on lõppenud, on peale vägede väljaviimist tulnud järjest ärevaks tegevaid teateid üha kasvavast vägivallast ning Talibani võitudest.

Talibani esindaja Suhail Shaheeni sõnul pole Kabuli sõjaväeline ründamine olnud aga kunagi rühmituse eesmärk.

“Kuid kui nad jätavad siia Doha kokkuleppe vastaselt väeosi, on see meie liidrite otsustada, kuidas me edasi läheme,” hoiatas ta.