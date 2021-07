Leedu on hädas põgenike majutamisega: sellistes tingimustes ei tohiks inimesi hoida

Leedu siseminister Agne Bilotaite ütles esmaspäeval, et suureneva rändesurve ühe esmase lahendusena on juba antud korralduse tuhandekohalise telklinnaku püsitamiseks. Lisaks kaalutakse praeguses etapis ülejäänud julgeolekutöötajatele täienduseks ka sõjaväe kaasamist.

Leedu Delfi vahendusel on kuulda ka kohalike omavalitsuste eneste häält, mis toob veelgi rohkem välja praeguse olukorra tõsiduse.

Varėna linnapea Algis Kašėta sõnul on nad majutanud 150 migranti endisesse Vydeniai algkooli. “150 on meie lagi. Meie oleme oma panuse andnud ning meil lihtsalt pole rohkem võimalusi. Paljud omavalitsused tulevad toime nendest veelgi väiksemate arvudega. Peame igal juhul jälgima solidaarsusprintsiipi,” ütles meer BNS-le.

Leedu piirivalve sõnul on viimaste päevade jooksul tõusnud ebaseaduslike piirületuste arv meeletu kiirusega. Viimase päeva jooksul oli vastav number üle 140-ne, seda peamiselt Druskininkais.

Leedu lõunapoolseima linna juhi Ričardas Malinauskase sõnul ei tule ka nemad saabuvate immigrantide majutamisega toime. “Meie juurest transporditakse piiriületajaid teistesse piirkondadesse. Piirivalve hakkas ehitama ka 100 inimese majutamiseks mõeldud angaari, aga me juba näeme, et see lahendaks sisuliselt vaid ühe ööpäeva probleemi,” lisas Malinauskas skeptiliselt.