Sõle vaktsineerimiskeskuses anti süsti järel kaasa leedukeelne infoleht

Pühapäeval vaktsineerima läinud Kaarel kirjeldas Delfile, et peale vaktsiini saamist anti talle Sõle vaktsiinerimiskeskuse poolt kaasa infoleht, mis jäi üdini arusaamatuks, sest see oli leedukeelne.

Eestis on vaktsineerimise järel on inimestele teavet jagatud ka poola keeles.

Fama keskuses vaktsineerimist korraldanud tervishoiuasutuse Silmarõõm S juhataja Sigrid Mihhailova ütles, et vaktsiiniga kaasa tulnud infolehed saatis neile terviseamet. Terviseamet ütles Narva juhtumi kohta, et juhtumi asjaolud on selgitamisel.