Üle 30% Vene sõjaväehaiglate voodikohtadest vabastakse COVID-19 patsientidele

Venemaa kaitseministeerium teatas esmaspäeva hommikul, et süvenevas koroonaepideemias vabastatakse 30% riigi sõjaväehaiglate võimekusest COVID-19 patsientide raviks, vahendab Interfax.ru.

“Tsiviilpatsientidele on 2020. aastal valminud sõjaväehaiglas ettevalmistatud 1200 voodikohta, ning kui vaja, saame neile tulevikus lisada veel 12 000,” öeldi kaitseministeeriumi ametlikus pressiteates.

“Samal ajal on meil ka mobiilsed haiglad 94 meditsiinimeeskonnaga, mis on samuti mõeldud vähemalt 1200 inimesele,” lisati. Samuti on väiksemas mahus saadetud kaitseministeeriumi korraldusel eri piirkondade haiglatesse abikäteks ka mitmeid teisi sõjaväe alluvuses olevaid meditsiinitöötajaid.