ÜLEVAADE | Leedu ägab üha kasvava Lähis-Ida põgenike voo all. Eesti valmistub illegaalide siia jõudmiseks

Juhtivpiiriametnik märkis, et töiste arutelude ning piiri ja pagulaskeskuse külastuse käigus nägi ta ka ise, kui tõsisest survest piirile on jutt. „Iga päev püüab ebaseaduslikult Valgevene-Leedu piiri ületada arvukalt inimesi,” kirjeldas Kohv.

Ainuüksi viimase kolme päevaga on kinni peetud enam kui pooltuhat illegaali - möödunud ööpäevaga ületas ebaseaduslikult Valgevene-Leedu piiri taas rekordarv inimesi - 280. Leedu valitsus on välja kuulutanud hädaolukorra.

PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev hoiatas, et surve võib lähiajal jõuda ka Eestisse, seda ennekõike koroonareeglite lõdvenemisel Soomes. „Kui seal peaks reisimine muutuma vabamaks ning tekib mulje, et Soome on lihtsam pääseda, siis oleme suhteliselt veendunud illegaalide suuna võtmisest põhja poole,” lausus Belitšev.