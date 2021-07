Ekspresident Zuma: LAV liigub taas apartheidi suunas

79-aastast endist riigipead süüdistatakse üheksa ametiaasta jooksul mitmetes altkäemaksu juhtumites, sh 1990. aastatel sõlmitud kurikuulsas viie miljardi dollari suuruses relvade leppes, vahendab The Guardian.

Kui eelnevatel päevadel on toimunud mitmeid meeleavaldusi peamiselt ekspresidendi toetajate eestvedamisel, siis eile esines Zuma ise avaliku pöördumisega.

Zuma sõnas, et on sattunud “poliitilise nõiajahi ohvriks,” ning tema kaasusega tegelenud kohtunik Raymond Zondo on samuti selle osaks. “Ta oli ebaõiglane ja kallutatud,” lisas LAV-i ekspresident.