Kreml: läbimõeldud provokatsioonid nõuavad karme vastuseid

President Vladimir Putin mainis veel möödunud kolmapäeval, et hoiatuslasud ja Briti HMS Defenderi suunas saadetud neli pommi oleksid võinud Suurbritannia laeva uputada, vahendab Reuters.

Briti kaitseministeerium on seni aga kõik Venemaa väited tagasi lükanud, ning nende sõnade järgi mingit piiriületust tol päeval ei toimunud. “Hävitaja HMS Defender suunas ei tulistatud ühtegi hoiatuslasku,” kommenteeris kaitseministeerium samal päeval välja saadetud pressiteates. “Merevägede laev liigub rahulikult läbi Ukraina territoriaalvete, kooskõlas rahvusvahelise õigusega,”

Venemaa meedias ei taha olukord kõigest hoolimata aga seni vaibumismärke näidata. Pühapäevases riigitelevisiooni saates ütles Putini pressiesindaja Dimitri Peskov, et tegu oli “hästi läbimõeldud provokatsiooniga,” ja Kreml on selgesõnaliselt teada andnud, et sarnastele tegudele järgneb tulevikus reaalne vastus.