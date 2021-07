Dmitri Peskovi meelest on ELi ja Venemaa suhted hapud Balti riikide pärast: nad on provokaatorid

Peskov kurtis, kuidas hea läbisaamise edendamine on raskendatud ja seda just teatud riikide süül.

"On noored eurooplased, kes provotseerivad seda pinget. Võtame näiteks Balti riigid. Nemad võõrustavad USA hävitajaid ja teevad kõik võimaliku selleks, et võõrvägesid sisse kutsuda ja meie piiridele läheneda," märkis ta. "Nad ütlevad iga päev, et Venemaa on ohtlik ja nemad tunnevad seda omal nahal. Lubades USA vägesid oma territooriumile, lasevad nad situatsioonil veelgi eskaleeruda. Suhted muutuvad veelgi pingelisemaks."

Ta viitas, et Eesti, Läti ja Leedu ei langeta ise otsuseid, küll aga on sütikuks, seega on nad pingete kuulutajaks. Peskov lisas, et samal ajal tahavad need riigid abi Euroopa Liidu mehhanismidelt, näiteks arenguprogrammidest ja ühisrahastusest.

"Ja kellelt tulevad need rahad? Arenenud majandustelt - Saksamaa ja Prantsusmaa. Kui need kaks riiki üritavad suhteid parandada, siis jooksevad nad kaitsva seina otsa, kus ei olda valmis normaliseerima suhteid Venemaaga," viitas ta, et takistuseks on just Baltimaad.

"Ma ei räägi tegelikult isegi normaliseerumisest, vaid katsest taastada vajalik dialoog Brüsseli ja Moskva vahel," arutles Peskov.