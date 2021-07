Trump on New Yorgi prokuröri esitatud süüdistuse pärast maruvihane

Habermani sõnul on tegemist endise riigipea jaoks uue olukorraga, sest FBI ekspeadirektori Robert Mulleri uurimise ajal oli Trump veel ametisolev president. Siis ei pidanud tema nõustajad tõenäoliseks, et talle võidakse Valges majas teenimise ajal süüdistus esitada.

"Nad (Trumpi lähikond – toim) on lahendanud õigusprobleeme pikka aega kui PR-probleeme, aga nüüd on tegemist reaalse süüdistusega," ütles Haberman. Kuigi New Yorgi föderaalprokurör pole esitanud süüdistust Trumpile endale, on seda tehtud tema ärisid koondava Trump Organizationi ja selle mõjuka finantsjuhi Allen Weisselbergi suhtes.