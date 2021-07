EKRE avaldus kongressil: Eestis kehtiv presidendivalimise kord ei ole demokraatlik, vaja on otsevalimist

"Eestis kehtiv presidendivalimise kord ei ole demokraatlik. Sisuliselt ei ole tegemist mitte presidendivalimisega, vaid presidendimääramise ehk parteide tagatubade kokkuleppega, mille tulemus vormistatakse näilise hääletuse kaudu," seisab partei avalduses. "Sel teel ametisse saanud isik ei ole poliitiliselt sõltumatu ning rahval ei teki tema vastu usaldust. Just kehtiv valimisprotseduur on põhjuseks, miks kaks viimast Eesti presidenti ei ole kandnud välja riigipea rolli rahva ühendaja ning moraalse autoriteedina."

Lisatakse, et demokraatia simuleerimine solvab kodanike eneseväärikust ning on märk sellest, kui vähe riik riigivõimu kandjat – oma maa rahvast – usaldab. "Rahva mitteusaldamine viib vältimatult kodanike võõrandumiseni poliitikast ja riigist." Leitakse, et presidendimääramine tuleb lõpetada ja põhiseadusesse tuleb teha muudatus, millega antakse rahvale õigus valida endale ise riigipea.