Keskerakonna peasekretär: kas EKRE saadaks ajaloo prügikasti tasuta kõrghariduse, ühistranspordi või emapalga?

Helme pidas täna kõne EKRE kongressil. "Meil on Reformi- ja Keskerakonna poolt mängitavas maksudebatis väga selge seisukoht. Teie tahate makse tõsta, meie tahame makse langetada. Mulle see debatt sobib," sõnas Helme. "Me tahame maksusüsteemi, mis tagab piisavalt vahendeid riigile, et "aidata nõrgemaid ja hädas olijaid, kuid ei loo juurde lõputult tasuta asju kõigile, sest sellist riiki ei pea üleval ükski maksukoormus."

Hanimägi hinnangul oleks aus, kui EKRE ütleks selgelt, millised toetused või tasuta teenused tuleks nende hinnangul ajaloo prügikasti saata. "On see tasuta paha asi EKRE hinnangul tasuta kõrgharidus, ühistransport, vanemapalk või hoopis solidaarne tervishoid, mille alustalad sooviks konservatiivid äkki siia tuua riikidest, kus tuleb näiteks ka kiirabi või sünnitamise eest arstide järelvalve all ise tasuda. Või tuleks hoopis vähendada kaitsekulusid, hariduskulusid, põllumajandustoetusi," küsis Hanimägi.

Ta lisas, et just seetõttu Keskerakond maksudebatti alustaski, et 2023. aasta valimisteks oleks valijatel selge, millist riiki ja ühiskonda erinevad erakonnad esindavad. "Kui EKRE leiab, et riigi abi inimestele pole vaja ja igaüks olgu oma õnne sepp, on see vähemalt selge põhimõte, kuid sel juhul tuleb umbmäärase maksulangetuse jutu kõrval ka öelda kärpekohad ja mida see Eesti inimestele kaasa toob. Keskerakond leiab, et erinevad riigi poolt pakutavad teenused ja toetused peavad aitama edaspidigi Eesti inimesi ning tugevdavad seeläbi ühiskonda tervikuna."