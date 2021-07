Filipp Kirkorovi personaalküsimust hakkab arutama Leedu riigikohus

"Keelati sisenemine, siis keelati – need on nende probleemid, varsti hakkavad neil probleemid, nad ei tea isegi veel, millised. Minu advokaat on väga tõsiselt meelestatud," ütles Kirkorov vastuseks. "See läheb Leedule kui Euroopa Liidu liikmele väga kalliks maksma, sest toimus minu inimõiguste absoluutne rikkumine,” vahendas RIA Novosti tema sõnu.

Kirkorovil ei õnnestunud saada õigust ei esimese ega ka mitte teise astme kohtust, kust tema kaebusele 14. juunil mitterahuldamisega vastati. Vilniuse kohus leidis, et Leedu välisministeeriumil oli piisavalt alust selleks, et lauljale sissesõidukeeld kehtestada.

Välisministeerium põhjendas keeldu asjaoluga, et Kirkorov on väga populaarne laulja kogu endises Nõukogude Liidus ning et sellisena on ta Venemaa "pehme jõu" tööriist. Välisminister Gabrielius Landsbergis lisas, et mees esineb Krimmis regulaarselt, eitades sellega Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning et ta õigustab sellega kaudselt Venemaa Föderatsiooni agressiivset käitumist.