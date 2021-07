Haapsalu Posti tänav läheb eelseisval esmaspäeval remonti. Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on seekord plaanitud teha teeremont ulatuslikult, mistõttu saab suure tõenäosusega viga praegu Posti tänavat ehtiv pärnapuude allee.

Haapsalu Facebooki grupis on mõnedki inimesed puude vahetamise suhtes vastumeelsed. Peamiselt kaheldakse, kas remondi tõttu on vaja kogu allee välja vahetada ning tuntakse muret, et Posti tänaval pole edaspidi päikese eest varjulist kohta.