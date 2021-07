Martin Helme kongressil: Ansipi nõukogudeaegne kool on edukalt edasi pärandatud. Ka Kallas saatis koerad meeleavaldajate peale

Helme lisas, et on veel üks teema, kus EKRE võitleb sisuliselt üksi. "See on vabaduse teema. Meil on valitsuses kaks erakonda, kes nimetavad ennast liberaalideks, tegeledes samas igapäevaselt vabaduste lämmatamisega. Reformierakond üritas juba opositsioonis olles tekitada Eestis tsensuuri, esitades niinimetatud vihakõneseaduse. Ainus viha, mida mina näen, on libaliberaalide viha tsensuurivaba kõne vastu. Valitsusse saades tõid nad parlamenti seaduse, mis tsenseerib mitte üksikisikuid, vaid meediaettevõtteid. Ikka nende vanade tuttavate reeglite järgi: homosid, neegreid, immigrante ja kurjategijaid ei tohi mitte kuidagi kritiseerida. Oleme siiani suutnud seda seadust parlamendis kinni hoida," märkis ta.

"Nägime libaliberaalide instinktiivset käeliigutust kabuuri poole, kui aprillis tulid inimesed Toompeale ja Vabaduse väljakule avaldama meelt valitsuse poliitika vastu. Andrus Ansipi nõukogudeaegne kool on Reformierakonnas edukalt järgmisele põlvele pärandatud, ka Kaja Kallas saatis koerad meeleavaldajate peale," torkas Helme. "Mäletate, kuidas reformierakondlased hüsteeritsesid opositsioonis olles, et EKRE-l on hirmus kõva käe ihalus ja me ehitame politseiriiki. Mitte midagi taolist muidugi ei olnud, tegelikkuses olime just meie need, kes hoidsid valitsuses kinni euroliidust ette kirjutatud tsensuuriseadusi, ministeeriumites valmis küpsetatud superandmebaaside seadusi ja riigiametitele kodanike üle suurema võimu andmise erinevaid seadusi. See, et neid kõiki asju üritab tänane valitsus teerulliga läbi suruda, näitab, et Eestis pole ühtegi tegelikku liberaalset parteid. Küll aga on olemas vabadust hindav ja kaitsev partei."