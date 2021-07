Vangi mõistetud Prantsusmaa endine peaminister võeti Vene naftafirmasse tööle

Fillon pole esimene lääneriikide endine tipp-poliitik, kes sarnase tööotsa leiab. Uudise avalikuks tulemise järel on maailma meedias tõmmatud paralleele Saksamaa endise liidukantsleri Gerhard Schröderiga, kes asus varsti pärast valitsusjuhi ameti maha panemist tööle Gazpromis.

Fillon proovis 2017. aastal ka ise presidendiks kandideerida ja oli korraks ka favoriit, ent tema teekonna peatas korruptsiooniskandaal. Ta olevat võtnud tööle inimesi, kellel polnud maksumaksja rahaga seotud töökohustusi ning kes tegutsesid pigem Filloni perekonna hüvanguks. Mullu mõistis kohus Fillonile viieaastase vanglakaristuse, millest kaks peaks ta reaalselt ära kandma. Ta on kohtuotsuse edasi kaevanud.

Ka tema endine ülemus Sarkozy on olnud pärast ametist taandumist Venemaaga heades suhetes ning temagi on hiljuti esimese astme kohtus korruptsioonikuriteos süüdi mõistetud. Sarkozy on kohtuotsuse samuti edasi kaevanud. Üks ekspresidenti käsitlevatest uurimistest puudutab ka ühe Vene kindlustusfirmaga sõlmitud lepingut ja küsimust sellest, kas tegemist oli ebaseadusliku lobitööga.