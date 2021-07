Filipiinide sõjaväelennuk 85 inimesega pardal kukkus alla, vähemalt 17 inimest hukkus

BREAKING: PH MILITARY PLANE CARRYING 85 PEOPLE CRASHES A military plane carrying at least 85 people crashed in the southern Philippines on Sunday, the armed forces chief said. (Photos courtesy of Pondohan TV) | via @AFP pic.twitter.com/yGUkyNptl7

AP raporteerib, et ellujäänuid on praeguse seisuga vähemalt 40. Hetkel on teada, et 17 inimest on hukkunud. Päästetööd jätkuvad.

Filipiinide karmi käega juht sai lennuki ameeriklaste käsi väänates



Filipiine valitseb radikaalne populist Rodrigo Duterte, kes on rahvusvahelise kriminaalkohtu uurimise all. Ta on aastate jooksul kihutanud inimesi tapma narkokurjategijaid ning esinenud muude väljaütlemiste ja tegudega, mis on pannud osad USA poliitikud tegutsema sõjalise abi lõpetamise nimel. Vastavalt on kongressis ka eelnõusid esitatud, ent need pole kuhugi jõudnud.



15. veebruaril nõudis Duterte pressiesindaja Harry Roque USA-lt hoopis rohkem sõjalist abi. Ta nimetas senist toetust "peenrahaks" võrreldes sellega, mida saavad teised Aasia riigid. Sel hetkel jäi täna alla kukkunud lennuki üleandmiseni vaid neli päeva.



6. märtsil kirjutas Manila Times, et USA andiski nõudmistele järele. USA-Filipiinide koostöö on olnud ajalooliselt tihe, ent Duterte ajal on riik rohkem ka Hiinale-Venemaale silma teinud. Et USA geopoliitilises strateegias on tähelepanu Hiinale järjest suurenenud, soovitakse ka vaatamata inimõiguste rikkumistele koostööd jätkata, et kärpida oma suurima rivaali domineerimist Lõuna-Hiina merel. Selles on Filipiinid ameeriklaste jaoks Jaapani ja Taiwani kõrval tähtsad liitlased.