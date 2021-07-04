AFP: Filipiinide sõjaväelennuk 85 inimesega pardal kukkus alla, vähemalt 17 inimest hukkus

BREAKING: PH MILITARY PLANE CARRYING 85 PEOPLE CRASHES A military plane carrying at least 85 people crashed in the southern Philippines on Sunday, the armed forces chief said. (Photos courtesy of Pondohan TV) | via @AFP pic.twitter.com/yGUkyNptl7

AP raporteerib, et ellujäänuid on praeguse seisuga vähemalt 40. Hetkel on teada, et 17 inimest on hukkunud. Päästetööd jätkuvad.