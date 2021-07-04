AFP: Filipiinide sõjaväelennuk 85 inimesega pardal kukkus alla, vähemalt 17 inimest hukkus

Lennuk C-130 kukkus alla, kui oli alustanud maandumist Lõuna-Filipiinidel Jolo saare kohal.
BREAKING: PH MILITARY PLANE CARRYING 85 PEOPLE CRASHESA military plane carrying at least 85 people crashed in the southern Philippines on Sunday, the armed forces chief said. (Photos courtesy of Pondohan TV) | via @AFP pic.twitter.com/yGUkyNptl7— The Philippine Star (@PhilippineStar) July 4, 2021
BREAKING: PH MILITARY PLANE CARRYING 85 PEOPLE CRASHESA military plane carrying at least 85 people crashed in the southern Philippines on Sunday, the armed forces chief said. (Photos courtesy of Pondohan TV) | via @AFP pic.twitter.com/yGUkyNptl7
AP raporteerib, et ellujäänuid on praeguse seisuga vähemalt 40. Hetkel on teada, et 17 inimest on hukkunud. Päästetööd jätkuvad.
Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan C130 askeri uçak düşmesinin ardından başlayan arama - kurtarma çalışmalarında en az 40 kişi kurtarılırken şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.#Filipinler #Philippines #SonDakika #SONDAKIKA #BreakingNews pic.twitter.com/5v2ErOE9rG— CorrespondentTR (@TrCorrespondent) July 4, 2021
Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan C130 askeri uçak düşmesinin ardından başlayan arama - kurtarma çalışmalarında en az 40 kişi kurtarılırken şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.#Filipinler #Philippines #SonDakika #SONDAKIKA #BreakingNews pic.twitter.com/5v2ErOE9rG
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