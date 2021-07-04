Maailm
04.07.2021, 08:35

AFP: Filipiinide sõjaväelennuk 85 inimesega pardal kukkus alla, vähemalt 17 inimest hukkus

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Filipiinide õhuväe C-130 lennukid
Filipiinide õhuväe C-130 lennukid
Foto: Wikimedia Commons
Uudisteagentuur AFP teatas, et Filipiinide sõjaväelennuk, mille pardal oli 85 inimest, kukkus alla.

Lennuk C-130 kukkus alla, kui oli alustanud maandumist Lõuna-​Filipiinidel Jolo saare kohal.

AP raporteerib, et ellujäänuid on praeguse seisuga vähemalt 40. Hetkel on teada, et 17 inimest on hukkunud. Päästetööd jätkuvad.

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