Terviseameti külmlaos kerkis jälle temperatuur üle normi

Kuivõrd terviseameti kesklaos hoiustatakse endiselt ravimeid ja vaktsiine, mis määrati möödunud nädalal karantiini, otsustati need toimetada hulgimüüjast koostööpartneri lattu, kuniks saabub lõplik veendumus terviseameti ladude töökindluse osas. Karantiini paigutatud ravimeid on vaja säilitada juhuks, kui saabub tootjapoolne hinnang, et ravimit võib temperatuurikõikumistele vaatamata siiski kasutada. Kõikide ravimite osas pole lõplikku hinnangut saabunud.