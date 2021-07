Soomes joostakse tormi ravimile, mis võimaldab HIV-positiivsetel kondoomita seksida

Tuunainen tõi ka välja, et HIV mõjutab keskmisest enam geisid ja biseksuaalseid mehi. 24-aastane Simo Kauppinen Vantaast alustas raivimi tarvitamist aasta alguses ning ütles, et see on andnud talle kindlustunde: "Kui olen intiimsuhtes partneriga, saan olla kindel, et HIV ei kandu edasi.