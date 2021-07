Valitsuses tehti sel neljapäeval otsus viia ellu korraldus, mille kohaselt on võimalik seadusega kooskõlas teostada rahvatervise kaitsmise huvides ranget piirikontrolli. See hõlmab eneses nii negatiivse koroonatesti, haiguse läbipõdemise tõendi või vaktsineerimispassi nõudmist kui ka piiril riiki saabunud isikute testimist.

Kaja Kallas märkis, et piirivalveametnikud on neid põhimõtteid parasjagu juba idapiiril ellu viimas. Üllar Lanno sõnas, et järgmisest nädalast muutub idapiir ohutumaks ka sellevõrra, et testimispunktid tekivad omakorda veel Kagu-Eesti piiripunktidesse.