Ukraina naissõdurid sunniti kontsades marssima

24. augustil täitub 30 aastat Ukraina iseseisvumisest, mida tähistatakse muuhulgas paraadiga. "Täna harjutame esmakordselt kontsades," ütles kadett Ivanna Medvid kaitseministeeriumi lehel. "See on raskem, kui saabastes, aga me proovime," lisas ta.