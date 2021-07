Politsei otsib Tallinnas kadunud 15-aastast Kelinit

Täna hommikul teatati politseile, et kaduma on läinud Harku alevikus elav 15-aastane Kelin, keda viimati nähti täna hommikul kella viie paiku Roo tänaval Põhja-Tallinnas. Kelin võib viibida Tallinnas või selle lähiümbruses.

Info neiu kadumisest on edastatud patrullidele, kes kontrollivad tema võimalikke viibimiskohti, kuid seni tulemusteta. Neiul mobiiltelefoni kaasas ei ole.

Kelin on 170 cm pikk ja ta on kõhna kehaehitusega. Tal on pruunid õlgadeni juuksed, seljas pruun kampsun valge ingliskeelse kirjaga ja õlakott ning jalas altpoolt laienevad tumesinised teksapüksid ja kõrgema äärega mustad valgega tossud VANS.