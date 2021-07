Tervise- ja tööminister Tanel Kiik oli saates "Vilja küsib" üsnagi rahulolematu ning alustas vastust enamikule küsimustele fraasidega "Ma ei ole nõus", "See ei vasta tõele" jne. Siiski tunnistas ta, et on skandaali harjal tagasiastumisele mõelnud.