Irja Lutsar: nakatumiste suhtarvu tõusust ma katastroofi välja ei loeks

Viroloog ja teadusnõukoja liige Irja Lutsar ei näe hetkel statistikale otsa vaadates probleemi.

"See arv pole isegi mitte ühe võrra tõusnud, seega on tegemist väikese kõikumisega - see on asjade üsna loogiline käik," sõnas Lutsar Delfile. "Mina siit katastoofi välja ei loeks. See on loomulik kõikumine."

Viroloog märkis, et väikses riigis on madalate nakatumisnumbrite tõusud-langused paratamatus. Kõnealuse arvu tõusu peab ta loomulikuks - puhkusenädal on möödas ning inimesed on tagasi igapäevaste toimetuste juurde naasnud.

"Üldine nakatumiste arv on madal. Arvan, et kolmas laine veel ei alga. Küll aga ilmselt sügise poole mingi nakatumiste tõus tuleb," sõnas Lutsar. "Viirust on me ümber siiski veel väga palju."

Kes pole jõudnud vaktsineerima, peab minema juba täna. Irja Lutsar

Et viiruseringlus sel suvel nulli läheks, on tema silmis palju oodata. "Riikides, kus inimesed paratamatult suvel reisivad, pole seda loota," märkis ta.

Mis puudutab deltatüve ringlust, ei tasu Lutsari silmis ka selle suhtes häirekella lüüa - konkreetse variandi levik nakatunute seas pole veel sedavõrd drastiliselt tõusnud.

Lõpetuseks soovis ta teema taustal toonitada inimestele vaktsineerimise olulisust.

"Kes pole jõudnud vaktsineerima, peab minema juba täna: võimalusi on igas maakonnas ja kõigile," märkis ta. "Ja need, kes on nakatunud või nende lähikontaktsed, olgu eneseisolatsioonis. Inimesed, kes tulevad reisilt tagasi, tehku kindlasti test."

Taustast

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2950 koroonaviiruse testi. Neist esmaseid positiivseid teste oli 39, mis moodustab 1,3% testide koguarvust.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 28,8. Too number on möödunud päeva andmetega võrreldes tõusnud - 1. juuli ööpäevastatistika kohaselt oli nakatunute arvuks 100 000 inimese kohta 28,2.

Viimati tõusis nakatunute arv 100 000 inimese kohta kahe päeva lõikes 9. mail: toona oli möödunud ööpäeva statistiliste andmete kohaselt 355 nakatunut 100 000 kohta, 8. mail aga vastavaks numbriks 351,6.

Ööpäeva jooksul manustati Eestis 7408 vaktsiinidoosi. Vaktsineerimisi on tehtud kokku 564 634 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 453 902 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 67,6%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.