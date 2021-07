GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 39 positiivset testi, uusi surmajuhtumeid polnud

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 28,8, mis on eilsega võrreldes tõusnud - 1.07 oli nakatunute suhtarv 100 000 inimese kohta 28,2. Viimati tõusis nakatunute arv 100 000 inimese kohta kahe päeva lõikes 9. mail: toona oli möödunud ööpäeva statistiliste andmete kohaselt 355 nakatunut 100 000 kohta, 8. mail aga vastavaks numbriks 351,6.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid 2, haiglaravi vajab 16 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 60 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 10 inimest (62,5%). Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.

Ööpäeva jooksul manustati 7408 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 564 634 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 453 902 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 67,6%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.