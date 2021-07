Piiriületus Narvas on kasvanud koroonalaine kiuste aastaga kolm korda

"Tegelikult on haigestumine Narvas, jumal tänatud, vähenenud ja asjad on läinud palju palju paremaks. Aga hirmutav on see, mis toimub teisel pool piiri. Narva on üks Eesti väravaid ehk tuleb mõelda, kuidas riik peab käituma ja kontrollima liiklust üle piiri," rääkis ta.

"See on tänu sellele, et on kasvanud end vaktsineerinud inimeste arv. Ja ka nende inimeste arvelt, kellel on rohkem võimalust taotleda eriluba ehk inimesed, kes elavad piirile lähemal oma igapäevast elu, kellel on siin vanemad või lapsed, kes esitavad meile taotluse, see vaadatakse läbi ja vastavalt sellele antakse ka eriluba," selgitas Narva-1 piiripunkti juhi kohusetäitja Marek Liiva.