VIDEO | USA ajaloo pikim sõda on lõppemas! Suur osa sõdureid jõudis koju juba iseseisvuspäevaks

Välisvägede lahkumise ajal on aga islamirühmituse Taliban võitlejad rünnakuid suurendanud. ÜRO erisaadik Deborah Lyons sõnas Julgeolekunõukogule, et mässulised on alates maikuust enda võimule allutanud üle 50 regiooni 370st. Saadik lisas, et Talibani hiljutised agressiivsed sammud on aga osa intensiivsest poliitilisest ja sõjalisest kampaaniast.