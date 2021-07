Anne kanalis on fekaalidele viitav näit lubatust kõrgem

Tartu avalike suhete osakond annab teada, et Terviseohutuslabori veeanalüüs näitas, et Anne kanalist võetud veeproovis oli soole enterokokkide tase veidi üle lubatud normi. Teise proovi näitajad jäid veel lubatu piiresse, kuid olid märgatavalt tõusnud. Hetkel pole Anne kanalis suplemine soovitatav.

Terviseamet on Delfile varasemalt selgitanud, et soole enterokokid on bakterid, mis elavad inimese ja teiste soojavereliste loomade soolestikus.