Juuli ilmaprognoos: suvesoojus jätkub

Kuu esimene pool möödub suuremas osas kõrgrõhkkondade mõju all. Ilm on südasuviselt soe, et mitte öelda kuum ja enamjaolt sajuta, vaid 6. ja 10. juuli paiku on oodata niiskema õhumassi läbimurret. Sajab hoovihma ja on äikest.