Valmistumine ebaseadusliku rände kasvuks käib: PPA harjutab nädala kagupiiril

2018. aastal proovisid Venemaal toimunud jalgpalli maailmameistrivõistlustele tulnud kolmandate riikide kodanikud Eesti ja teiste riikide kaudu Euroopasse jõuda. Murettekitavam seis on Leedu-Valgevene piiril, surve võib jõuda Soome koroonareeglite lõdvenemisel ka Eestit. „Soomes on suur Iraagi kogukond, kuid hetkel on Soome reisimisel koroonapiirangutest tulenevalt suhteliselt range kontroll. Kui seal peaks reisimine muutuma vabamaks ning tekib mulje, et Soome on lihtsam pääseda, siis oleme suhteliselt veendunud illegaalide suuna võtmisest põhja poole,” lausus PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev.