Kreml seletas, kuidas on nii, et ukrainlased on venelastega üks rahvas, aga valgevenelased vennasrahvas

Ukraina ajakirjanik juhtis pressikonverentsil Peskovi tähelepanu sellele, et Putin kasutab ukrainlaste ja venelaste kohta väljendit „üks rahvas” („один народ”), aga valgevenelaste ja venelaste kohta väljendit „vennasrahvad” („братские народы”). Küsimusele, kas need väljendid on sünonüümid, vastas Peskov: „Need on sünonüümid.”

„Me oleme teiega üks rahvas, aga kaks erinevat riiki. Absoluutselt nii ongi, see on reaalsus, milles me eksisteerime. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist sattusime me kahte erinevasse riiki. Iga riik on suveräänne, aga rahvas on ikkagi üks,” lausus Peskov.

„Ajalugu võib üritada ümber kirjutada nii palju, kui kulub, nagu seda püütakse teha Ukrainas, aga rahvas on ikkagi üks,” lisas Peskov.

Täpsustavale küsimusele, kas Venemaal ei ole soovi heisata Ukraina kohal Venemaa lipp, vastas Peskov: „Meil ei ole soovi paigutada Ukraina kohale Venemaa lippu. Me suhtume Ukraina suveräänsusse austusega. Aga loomulikult ei saa me positiivselt reageerida president Zelenskõi sõnadele,” ütles Peskov.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles eile, et kui venelased ja ukrainlased oleksid üks rahvas, lehviks riigiduuma kohal sini-kollane lipp.

„Mul on raskusi isegi analüüsida, miks selliseid sõnu öeldi, võib-olla olid need kontekstist välja rebitud. Ma ei saa ka seda välistada. Kõlab kummaliselt,” ütles Peskov.

Zelenskõi ütles eile, et ukrainlased ja venelased ei ole üks rahvas, kuigi neil on ühine osa ajaloost ja ühised tragöödiad.

„Paneme lõpuks i-le täpi. Me ei ole kindlasti üks rahvas,” ütles Zelenskõi intervjuus Interfax-Ukrainale.

Putin ütles üleeile, et Ukraina praegune juhtkond on Venemaa suhtes ebasõbralik, aga Ukraina rahvast ta selliseks ei pea. „Ma ei arva, et Ukraina rahvas oleks ebasõbralik. Ei, mitte midagi sellist, me oleme üks tervik. Aga juhtkond, praegune juhtkond on meie suhtes selgelt ebasõbralik, see on täiesti selge,” lausus Putin.