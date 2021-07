Eufooria, konflikt, leppimine ja joovastus – Erasmuse koordinaatorid on kõike näinud

Külas on Tallinna ülikooli väliskülalisõpilaste koordinaator Ingrid Hinojosa ja Järvamaa kutsehariduskeskuse projektijuht Merje Mölter, kes on haridusilma telgitagustes suuri tegusid teinud ja mitmeid välismaa noori siin vastu võtnud, nende muresid kuulanud ning sisse elamisel abistanud.

Kui veel mõned aastad tagasi pidid Erasmuse koordinaatorid vastama tudengite küsimustele stiilis „kust saab kõige odavamalt õlut osta“ ja „millises klubis on kõige parem tantsimas käia“, siis nüüd keskendutakse üha enam akadeemilisele eneseteostusele, et saada külaliskoolist võimalikult rikastavat kogemust.

„Kus siis inimesed elavad?“

Kui Hinojosa sõnul on Eestisse saabuvad välistudengid sageli hästi ette valmistunud, oskavad ehk mõne sõnagi eesti keelt rääkida ning kuulavad siinseid muusikuid (lemmikud olevat Karl-Erik Taukar ja Curly Strings, eriti „Kauges külas“), siis Mölteri väitel on kutseõppurid pigem üllatuse osaliseks saanud. „Mul on selle kohta üks tore lugu rääkida. Prantsuse õppurid pidid sõitma Tartust Tallinnasse ja kui kohale jõudsid, siis ütlesid, et teil on nii-ii palju metsa, aga kus siis inimesed elavad?!“ rääkis Mölter.

Üks mõru pill, mille tudengid peavad alla neelama, on see, et õppides tohivad nad töötada vaid osalise koormusega. „Mina olen kõik oma õpingud lõpetanud täiskohaga töötamise ja pere kõrvalt, miks on välistudeng võimetum? Neil ei ole siin ju ka perekondlikke kohustusi,“ ütles Hinojosa ning möönis, et see on tõsine arutlus- ja murekoht paljude tudengite jaoks.

Samuti tegi omad korrektuurid koroonapandeemia, mis võttis töökohti vähemaks nendel aladel, millelt tudengeid tihti töötamas võib leida: kullerlus ja muud sarnased väiksemad ametikohad. Siiski tõdes Hinojosa, et üsna palju välistudengeid töötab juba ka spetsialisti koha peal.

Sõnal on suurim väärtus