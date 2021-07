Afganistani Bagrami lennubaasist lahkusid vargsi viimased USA sõjaväelased

Üle kolme kilomeetri pikk lennurada oli algpunktiks sõjalistele operatsioonidele üle Afganistani. Bagrami on külastanud USA presidendid George W. Bush , Barack Obama ja Donald Trump , kes kõik on lubanud võitu ja paremat tulevikku Afganistanile.

Bagrami vaikne hülgamine on aga sümboolne võit Talibani jaoks, mis on pidanud üle riigi väsimatut võitlust Afganistani sõjaväe vastu, sundinud valitsusväed taganema ja hõivab üha rohkem alasid.

USA kaitseminister Lloyd Austin rääkis eile Afganistani kolleegi Bismillah Khan Mohammadiga ja ütles, et USA on Afganistani julgeolekusse ja stabiilsusse investeerinud.

President Joe Bideni administratsioon on öelnud, et viimased sõdurid lahkuvad hiljemalt 11. septembriks, aga on selgeks saanud, et nad on läinud juba palju varem.